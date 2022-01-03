شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير وبيبو وعبد القادر وعمار يحضرون زفاف ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الأهلي على حضور حفل زفاف رامي ربيعة زميلهم بالفريق الأحمر، والذي أقيم مساء اليوم الأحد بأحد فنادق مصر الجديدة.

وحضر حفل الزفاف كل من سعد سمير المعار إلى فيوتشر حاليا وصلاح محسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وأحمد حمودي لاعب الأهلي السابق والمصري الحالي، وكذلك خالد بيبو مدير قطاع الناشئين.

وسبق وحضر كل من وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

واستغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة، أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.