شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: فوجئت برغبة كيروش في استكمال الدورى وتقليص أيام معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه فوجئ برغبة البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، باستكمال مباريات الدورى حتى يوم 30 ديسمبر الماضى وتقليص أيام معسكر المنتخب.

وقال عامر حسين، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جدول الدورى كان ماشى بانتظام حتى مباراة السوبر الأفريقي للأهلى أمام الرجاء فتم تأجيل مباراة فيوتشر حتى يوم 26 ديسمبر وإعلان الجدول بجملة "حال تأجيل أمم أفريقيا"، لذلك تم وضع مباراة الأهلى وفيوتشر يوم 30 ديسمبر، وكنا نتمنى جميعا خوض مباريات حتى يوم 30 ديسمبر".

وأضاف عامر حسين: "كيروش لم يبلغنا بأى شيء وبناء عليه إحنا التزمنا بالأجندة الدولية وأجلنا كل المباريات بعد 26 ديسمبر لإتاحة الفرصة له من أجل مصلحة المنتخب، ولكن لم يبلغنا بشىء ولو حتى بلغنا، كنا سنحتاج موافقة الاتحادات الأخرى التي يلعب لها لاعبو الدورى بتأخير انضمامهم لبعد يوم 30 ديسمبر".

وأوضح عضو رابطة الأندية: "كل نادى سيعود على أول مباراة له في الجدول بمعنى أن الاهلى سيخوض أول مباراة في الدورى أمام بيراميدز لأنها أول مباراة له في الجدول لم تلعب".

وتابع: "فوجئت بطلب كيروش برغبته في خوض مباريات الدورى في الأسبوع الثامن وتقليص عدد أيام معسكر المنتخب على عكس كل المدربين الذين يطالبون بمد أيام المعسكر لتجهيز المنتخب".