أخبار الأهلى اليوم الأحد 2 / 1 / 2022

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات "الفولت العالي".

وترك مسئولو النادي الأهلي مسألة الموافقة على عرض الإعارة لمحمود كهربا، وحال ترحيب اللاعب بالخروج لخوض تجربة فى الدوري التركي ستتحدث الإدارة الحمراء عن ضرورة رفع المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات اللاعب.

يترقب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، وصول عرض خارجي وتحديداً من أحد الدوريات الخليجية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري، بعدما فسخ عقده مع مالاتيا سبور التركي مؤخراً.

ويفضّل بواليا اللعب لأحد الأندية الخارجية، سواء فى أوروبا أو منطقة الخليج، بدلاً من العودة للدورى المصرى الذي لعب فيه عبر بوابتي الجونة والأهلي.