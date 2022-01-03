شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تحفظ مسئولى النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض.
كارتيرون يطمئن على الجزيري والمثلوثي في معسكر تونس
أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتصالا هاتفيا بالثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، المنضمين لمعسكر المنتخب التونسي استعدادا لأمم أفريقيا.
المنتخب الوطنى يؤدى تدريبه الأول فى المعسكر المغلق
أدى اليوم الأحد، المنتخب الوطنى تدريبه الأول مع انطلاق معسكره المغلق استعدادًا للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، وأقيم المران بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبًا بالإضافة إلى عمرو السولية الذى أدى تدريبات علاجية.
الأهلي يتحفظ على العرض التركي لاستعارة كهربا بسبب ضعف المقابل المالى
يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات "الفولت العالي".
مدرب المصرى يوافق على رحيل إسلام جمال ويطلب "البديل"
وافق التونسى معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، على الاستغناء عن إسلام جمال مدافع الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لعدم الحاجة لجهوده وعدم الاستعانة به في مباريات الفريق المقبلة .
تأجيل مباراتي منتخب اليد مع فرنسا بسبب جائحة كورونا
اتفق الاتحادان المصري والفرنسي لكرة اليد على تأجيل المباراتين الوديتين بين المنتخبين، واللتان كان مقررا إقامتهما يومى 7 و9 يناير الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا التي عادت لتزيد معدل الإصابات من جديد على مستوى العالم.
رامي ربيعة يترك حفل زفافه للعب مباراة بلاي ستيشن مع أصدقائه.. صور
وثق أحد أصدقاء رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، لحظة ترك اللاعب لحفل زفافه المقام حالياً فى أحد الفنادق الكبرى من أجل خوض مباراة بلاي ستيشن مع أصدقائه فى حضور زميله ياسر إبراهيم، ليتداول جمهور المارد الأحمر تلك اللقطة عبر حساباتهم الشخصية فيما بعد.
أحمد سامى يرفض رحيل حسين فيصل عن سموحة فى ميركاتو الشتاء
تمسك أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، باستمرار حسين فيصل صانع ألعاب الفريق معه حتى نهاية الموسم الجارى على أقل تقدير بعد العروض التى وصلت إدارة النادى تطلب التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع المنتخب الوطنى فى كأس العرب التى أقيمت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة وحصل فيها الفراعنة على المركز الرابع.
3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم فى انتخابات الاتحاد السكندرى باليوم الثالث
تقدم 3 مرشحين بأوراقهم فى اليوم الثالث لانتخابات نادى الاتحاد السكندرى والمقرر انعقادها الجمعة 2 فبراير 2022. وتقدم كل من إبراهيم شعبان أمين إبراهيم، وشريف محمد منصور عطية، ومحمد محمود عبد الرحيم البحيرى على منصب العضوية فوق 35 سنة، وذلك للجنة تلقى الأوراق من المرشحين والتى تضم ممثلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
إنبى يتعاقد مع ثنائى بايونيرز مقابل 2.5 مليون جنيه
نجحت لجنة التعاقدات بنادى إنبى فى التعاقد مع حسام حسبو وسليمان خالد ثنائى بايونيرز الذى ينافس بدورى القسم الثانى مقابل 2.5 مليون جنيه فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى.