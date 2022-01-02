الامارات | 20 درهماً.. سعر أرخص تذكرة لحضور مونديال الأندية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 درهماً.. سعر أرخص تذكرة لحضور مونديال الأندية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» ابتداءً من أمس، وستكون الأولوية في الوقت الحالي لحاملي بطاقات الدفع «فيزا» من جميع أنحاء العالم. ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي لـ«فيفا» فإن أسعار التذاكر تتراوح بين 20 درهماً للفئة الرابعة، وحتى 200 درهماً إماراتياً للدرجة الأولى. وستجمع المباراة الافتتاحية بين الجزيرة وممثّل قارة أوقيانوسيا نادي بيري التاهيتي.وبالنسبة لمباراة الهلال السعودي، ممثل آسيا، مع الفائز من لقاء الجزيرة وبيري، فأرخص سعر تذكرة تبلغ 25 درهماً، وهو السعر نفسه لأرخص تذكرة للقاء الأهلي المصري، ممثل القارة الافريقية، ضد مونتيري المكسيكي. كما يشارك أيضا بطل أوروبا، تشلسي الإنجليزي، وبطل أميركا اللاتينية بالميراس البرازيلي.

وتأتي بطولة «كأس العالم للأندية.. الإمارات 2021» كجزء من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها إمارة أبوظبي على مدار العام، حيث كرّست العاصمة مكانتها كإحدى أكبر عواصم الرياضة في العالم. واستضافت أبوظبي المونديال سابقاً في 2009، 2010، 2017 و2018. وفي ظل جائحة «كوفيد-19»، ستوفر أبوظبي أعلى معايير السلامة لضمان صحة جميع المشاركين والجماهير.

وتقام مباريات المونديال على استاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان، خلال الفترة من 3 فبراير إلى 12 من الشهر نفسه. وستتاح فرصة أخيرة للجماهير لشراء التذاكر المتبقية بعد انتهاء مدّة البيع المسبق لحاملي بطاقات الدفع «فيزا».

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