محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا.. والتعادل الإيجابي يحسم المواجهة النارية بين ليفربول وتشيلسي.. صور وفيديو

الشارقة - اميمة ياسر - سجل هدف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 9، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 26 من مهارة فنية رائعة.

أحرز ماتيو كوفاسيتش هدف تشيلسي الأول بالدقيقة 42، وأضاف بوليسيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

واصل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، تحطيمه للأرقام القياسية، حيث سجل قائد المنتخب المصري الهدف الثاني لـ «الريدز» أمام تشيلسي في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة 21 للبريميرليج.

ساهم محمد صلاح بشكل مباشر في 14 هدفًا في آخر 14 مباراة له في مدينة لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، ليتخطى أسطورة «الريدز» ستيفن جيرارد الذي سجل 13 هدفًا.

وبذلك ينفرد محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لليفربول في مدينة لندن، ويواصل الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفًا.

وفرض لاعبو تشيلسي سيطرتهم على الشوط الأول، وسط تراجع من لاعبي ليفربول؛ الذين اعتمدوا على سلاح الهجمات المرتدة السريعة، وأخطاء دفاع البلوز.

ويتواجد الريدز فى المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

ويلعب تشيلسي لقاء اليوم سعياً لتحقيق الفوز، وتعويض نزيف النقاط في الجولات الماضية، حيث تعادل البلوز في آخر لقاء لهم أمام برايتون بهدف لكل فريق، ويطمح البلوز في تقديم مباراة كبيرة وخالية من الأخطاء أمام خصم قوي وعنيد،

ويحاول توخيل تجهيز لاعبيه بدنياً ومعنوياً لتقديم مباراة كبيرة تليق بهم، بهدف التقدم أكثر في الدوري وتضييق الخناق على المتصدر.

وفى الجهة الأخرى، ليفربول يدخل المباراة وهو في حالة سيئة بعد خسارتهم في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف دون رد، ويبحث الريدز في هذه المباراة عن تحقيق الفوز وتعويض خسارته الماضية، ويستعد اللاعبين بكل قوة في التدريبات لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز وإنتزاع المركز الثاني.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشيلسي: ميندي - شالوباه - سيلفا - روديجر - أزبيليكويتا - كانتي - كوفاسيتش - ألونسو - مونت - هافيرتز - بوليسيتش.

ليفربول: كيليهير - تسيميكاس - فان دايك - كوناتي - أرنولد - فابينيو - هيندرسون - ميلنر - جوتا - ماني - صلاح.