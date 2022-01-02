سيدات سلة الأهلي يهزمن مصر للتأمين 88-72 في الدوري

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 88-72، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 88-72.

وأشاد علي هاشم، المدير الفني للفريق، بالمستوى الذي ظهرت عليه اللاعبات أمام مصر للتأمين على الصعيدين الدفاعي والهجومي، معربًا عن أمله في مواصلة العروض القوية في الفترة المقبلة لحصد كل الألقاب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الجزيرة يوم الأربعاء المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على هليوبوليس بنتيجة 97-68، ضمن منافسات بطولة الدوري.