شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وسليمان وفؤاد نجوم الأهلي يحضرون حفل زفاف ربيعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الأهلي على حضور حفل زفاف رامي ربيعة زميلهم بالفريق الأحمر، والذي أقيم مساء اليوم الأحد بأحد فنادق مصر الجديدة.

وحضر حفل الزفاف كل من وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

واستغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة، أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.