شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لاعبو الزمالك كانوا بحاجة للتواصل مع الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه سعيد بالاجتماع الذى عقده رئيس الزمالك مرتضي منصور مع اللاعبين، مؤكدا أن الحالة المعنوية للاعبين كانت فى حاجة للتواصل مع مسئولي النادي.

وقال كارتيرون، إن اللاعبين كانوا بحاجة إلى مسئول يتحدث معهم لتوضيح بعض الأمور التى تخص مستحقاتهم، وهو الأمر الذى كان يقلق اللاعبين، مشيدا بدور لاعبي الزمالك فى المباريات مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل اللاعبين فى أفريقيا.

وفى نفس السياق، طلب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من أمير مرتضي المشرف علي الكرة فى النادى بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الأيام المقبلة، وتحديدا مكافأة الدورى الموسم الماضي.

وسأل مرتضي منصور اللاعبين خلال اجتماعه معهم عن حصولهم على مكافأة الدورى الموسم الماضي، وأكدوا أنهم لم يحصلوا عليها، ليوجه رئيس الزمالك تعليمات إلى أمير مرتضي المشرف على الكرة بصرف المكافآت خلال الأيام المقبلة لرفع الروح المعنوية للاعبين، خاصة أنهم حصلوا على بطولة الدورى الموسم الماضي فى ظل الظروف التي كان يمر بها النادى، خاصة المالية.

فيما وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رسالة للمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى لبن شرقى، "أنا فرحان أنك كسفت ناس كتير كانت بتقول إنك خلصت كورة، وأنت أحرزت هدفا فى غزل المحلة ميعرفش يجيبه غير مهندس أو فنان، ونتمنى إنك تجدد، وأنا متفهم طلبك إنك تبقى زى كل الناس، ولو كل الناس عندها شرط جزائى يبقى أنت كمان يبقى عندك شرط جزائى وده حقك".

وأضاف مرتضى، "أنا قلت قبل كده لو أنت وقعت لنادى تانى هنعملك حفل تكريم على الفترة اللي قضتها مع الزمالك وأسعدت خلالها الجماهير، ولو موقعتش مش هتلاقى نادي أحسن من الزمالك".

كما وجه حديثه للإيفوارى رزاق سيسيه، مؤكدًا أنه صاحب قرار التعاقد معه منذ أن كان لاعبًا فى صفوف فريق أسوان، وإنه يأمل فى أن يجدد اللاعب تعاقده ويستمر مع الزمالك.

وتحدث مع طارق حامد قائلاً، "أنت أفضل لاعب خط وسط فى مصر، وإضافة للزمالك والمنتخب، وهترجع المنتخب تانى متقلقش".