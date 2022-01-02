شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى ووالد العريس يشعلون حفل زفاف رامى ربيعة بحضور المطرب الشعبى الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل نجوم الأهلي حفل زفاف زميلهم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر، والمقام حاليا في أحد فنادق مصر الجديدة، وكذلك والده الذي تفاعل معهم على هامش أغاني المطرب الشعبي محمود الليثي.

واستغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.