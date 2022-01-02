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شاهد "كتب كتاب" رامي ربيعة مدافع الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - ننشر كواليس عقد قران رامي ربيعة، مدافع الأهلي، على عروسه "نادين" في أحد الفنادق الخاصة بمصر الجديدة، إذ استغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

 

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

 

ويهتم أكثر من ناد بالحصول على خدمات ربيعة، أبرزها الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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