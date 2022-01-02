شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة على الجبين من رامى ربيعة لـ عروسته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، في وصلة رقص مع عروسه، وقام بتقبيلها واحتضانها، خلال الاحتفال بحفل زفافهما في أحد الفنادق الخاصة بمصر الجديدة، في حضور أهل العروسين ونجوم الأهلي والقطبين.

واستغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.