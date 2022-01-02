شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها المنتخب الوطنى يؤدى تدريبه الأول استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، والأهلى يتحفظ على العرض التركى لمحمود كهربا.

أدى اليوم الأحد، المنتخب الوطنى تدريبه الأول مع انطلاق معسكره المغلق استعدادًا للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، وأقيم المران بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبًا بالإضافة إلى عمرو السولية الذى أدى تدريبات علاجية.

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات "الفولت العالي".