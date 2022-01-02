شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى أفشة يحضر حفل زفاف رامى ربيعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب نادى الاهلى، على حضور حفل زفاف زميله في الفريق رامى ربيعة مدافع الأهلى، الذى استغل إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من ناد بالحصول على خدمات ربيعة، أبرزها الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.