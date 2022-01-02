شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع ثنائى بايونيرز مقابل 2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة التعاقدات بنادى إنبى فى التعاقد مع حسام حسبو وسليمان خالد ثنائى بايونيرز الذى ينافس بدورى القسم الثانى مقابل 2.5 مليون جنيه فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى.

ويحاول مجلس إدارة إنبى البحث والتنقيب عن لاعبين سوبر فى القسم الثانى لبناء فريق قوى فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار لاعبى الدورى الممتاز.

وكان إنبى تعاقد مع الزامبى سايكو صانع ألعاب السكة الحديد أيضا بعد تألقه اللافت للنظر مع أبناء السكة وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة مع فريقه.

ويحتل انبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب المسابق برصيد 9 نقاط من 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل 3 وخسر 2 أحرز لاعبوه 8 أهداف ومنى مرماه بـ11 هدفا.