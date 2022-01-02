شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى يوافق على رحيل إسلام جمال ويطلب "البديل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق التونسى معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، على الاستغناء عن إسلام جمال مدافع الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لعدم الحاجة لجهوده وعدم الاستعانة به في مباريات الفريق المقبلة .

وطلب الشعبانى ضرورة التعاقد مع مدافع خبرة خلال الميركاتو الشتوى أيضا بدلا من إسلام جمال خاصة أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة سواء فى دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية أو مباريات الدورى .

وكان المصرى تعاقد مع إسلام جمال بداية الموسم الحالي قادما من طلائع الجيش في صفقة انتقال حر ، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى مع أبناء المدينة الباسلة إلا لدقائق معدودة نظرا لإعتماد الشعبانى على بعض اللاعبين القدامى مثل عمرو موسى وفريد شوقى بالإضافة لأحمد علاء القادم من طلائع الجيش بالإضافة لعودة إسلام أبو سليمة .

وينتظر جماهير المصرى حاليا تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى بعد انتهاء المدة المحددة لمجلس الإدارة الحالي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .