شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتابع "أتولي" بعد تألقه مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى سموحة عن اهتمامهم بمتابعة النيجيري أتولي جوزيف مهاجم المقاصة والمعار من نادى سيراميكا خلال الموسم الحالي، لتدعيم هجوم الفريق السكندرى الفترة المقبلة.

جاء اهتمام نادي سموحة بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بعد تألقه مع المقاصة منذ بداية الموسم الحالي وظهوره بشكل جيد فى المباريات التى خاضها الفريق الفيومي بمنافسات الدوري حتى الآن.

من ناحية أخرى، تحفظ مسئولو نادي المقاصة على فكرة رحيل أحمد صبيحة، مدافع الفريق، إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تلقي اللاعب عروضا شفوية عن طريق وكيل لاعبين من أجل الانتقال لصفوف الدراويش في يناير المقبل.

ويرى مسئولو المقاصة أن صبيحة من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الفيومي، وأحد أهم اللاعبيه في الخط الخلفي للفريق، ومن الصعب التفريط فيه في منتصف الموسم، خاصة أن هدف الإدارة الحفاظ على القوام الأساسي وليس التفريط في أحدهم.

ويرفض مسئولو المقاصة مناقشة أية عروض تخص صبيحة سواء رسمية أو شفوية، لعدم وجود نية في التخلي عن أي لاعب في الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن المقاصة تعاقد مع علي غزال مدافع سموحة السابق في صفقة انتقال حر ليكون أول تدعيمات الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي.