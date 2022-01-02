كورونا تتسبب في تأجيل مباراتي منتخب اليد أمام فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :- محمد علام

تأجلت مباراتي منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب فرنسا، التي كان من المقرر إقامتهما يومي 7 و9 يونيو الجاري، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

واتفق الاتحادين المصري والفرنسي لكرة اليد، على تأجيل المباراتين الوديتين إلى الأسبوع الدولي في شهر مارس أو أبريل المقبلين، بمشاركة لاعبي منتخب مصر المحترفين في أوروبا.

وتأتي المباراتين الوديتين لمنتخب مصر، ضمن برنامج الإعداد استعدادا لمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر إقامتها يوم 22 يونيو إلى 2 يوليو العام الجاري.

وكان منتخبا الدنمارك والنرويج قد اعتذار عن المشاركة في بطولة الكأس الذهبي في فرنسا، خشية الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريقين، قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية في المجر وسلوفاكيا المقرر إقامتها من 13 إلى 30 يناير الجاري.

وكان منتخب مصر لكرة اليد شاركة في دورة ودية دولية بالسعودية، ثم واجهة منتخب قطر الأول والمنتخب القطري الأوليمبي في وديتين بالدوحة.