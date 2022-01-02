الامارات | لوكاكو يشعل الأزمة مع تشيلسي أثناء قمة ليفربول (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يشعل الأزمة مع تشيلسي أثناء قمة ليفربول (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم التاريخي لمنتخب بلجيكا ولاعب تشيلسي لوكاكو، التحدي وبداية الأزمة رسمياً مع إدارة تشيلسي أثناء خوض فريقه لمباراة قمة الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، حيث قام بتغيير صفته في صفحته الشخصية بموقع فيس بوك إلى لاعب في انتر ميلان بدلا من تشيلسي ليعلن عن بداية أزمة جديدة مع إدارة ناديه.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قام مدرب تشيلسي باستبعاد اللاعب من مباراة ليفربول عقب تصريح اللاعب بأنه غير سعيد في نادي تشيلسي قبل المباراة المنتظرة مع ليفربول في صراع الوصافة، وأنه يتمنى العودة إلى نادي إنترميلان.

تصريح اللاعب لم يعجب مدرب الفريق توماس توخل، وقرر استبعاد اللاعب من موقعة ليفربول ليرد اللاعب بهذا التصرف الذي سيفتح صفحة جديدة من التحدي بين اللاعب وإدارة ناديه.



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