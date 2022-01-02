شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي يدعو لتثبيت بروتوكولات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى ضرورة الثبات على المبدأ فيما يتعلق ببروتوكولات تأجيل المباريات خلال أزمة جائحة كورونا، في أعقاب مطالبة برشلونة بتأجيل مباراته أمس أمام مضيفه ريال مايوركا رغم وجود العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة.

وعانت العديد من الأندية الإسبانية من جائحة كورونا خلال الشهر الماضي، ومن بينهم ريال مدريد.

كما نالت أزمة كورونا بشدة من برشلونة مع بداية العام الجديد، حيث يفتقد المدرب تشافي هيرنانديز 17 لاعبا خلال المباراة على ملعب مايوركا، من بينها 9 غيابات بسبب العدوى.

ووصف تشافي قرار عدم تأجيل مباراة مايوركا بأنه «مجنون».

وبشأن رأيه في تأجيل مواجهة برشلونة مع مايوركا من عدمه، قال أنشيلوتي في تصريحات صحفية «إنها مسألة معقدة، أحترم رأي الجميع؛ لأن كل شخص لديه وجهة نظر».

وأضاف «الكثير من الفرق تأثرت، مثلما حدث خلال مباراتنا أمام أتلتيك بيلباو، هناك بروتوكولات، يمكننا التعبير عن وجهة نظرنا، لكن علينا احترام البروتوكولات».

وأشار «قبل اتخاذ قرارات تأجيل المباريات ينبغي تغيير هذه البروتوكولات».