ميسي يتقدم مصابي سان جيرمان بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم، تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وأوضح سان جيرمان في وقت سابق أن أحد منتسبي النادي أيضا أصيب بالعدوى قبل أن يكشف أمس عن إصابة 4 لاعبين هم ميسي وخوان بيرنات وسيرخيو ريكو وناثان بيتومازالا بفيروس كورونا.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فان المنافس بالدرجة الثالثة، مساء اليوم في كأس فرنسا.

ويعود سان جيرمان إلى التدريبات بعد فترة من التوقف بسبب احتفالات أعياد الميلاد، حيث يستأنف مشواره في الدوري الفرنسي بملاقاة مضيفه ليون يوم الأحد المقبل.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة من 14 انتصارا و4 تعادلات وهزيمة واحدة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.