كليمنت مرشح لخلافة كوفاتش بموناكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي موناكو الفرنسي مديره الفني نيكو كوفاتش، بعد أن قضى مع الفريق 18 شهرا.

وتولى كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، تدريب موناكو في يوليو 2020 خلفا لروبرت مورينو، بعقد مدته 3 أعوام، وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الموسم الوحيد الذي أكمله مع الفريق.

ومع ذلك، خسر موناكو أمام شاختار دونيتسك الأوكراني منافسات دوري أبطال أوروبا في الأدوار الإقصائية في أغسطس، كما أن الفريق يحتل المركز السادس في الدوري الفرنسي بعد مرور 19 جولة.

واستطاع الفريق أن يستعيد القليل من مستواه بتحقيق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات بالدوري في عام 2021، ولكن النادي أكد أن كوفاتش تم إعفاؤه من مهامه.

وسيتولى المدير الفني لفريق الرديف بالنادي ستيفان نادو، تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع بديل لكوفاتش، الذي خاض 74 مباراة في أول عمل له بعد رحيله مع بايرن.

ويعد أبرز المرشحين لتدريب موناكو مدرب كلوب بروج البلجيكي فيليب كليمنت، كما يتواجد جيسي مارسش، الذي ترك تدريب لايبزج الشهر الماضي، بين المرشحين.

وواجه موناكو فريق كويفيلي أمس في كأس ملك فرنسا، فيما يستأنف مبارياته في الدوري الفرنسي بمواجهة نانت يوم 9 يناير الحالي.