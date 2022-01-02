تشيلسي يبعد لوكاكو بسبب تصريحات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو عن فريقه تشيلسي خلال مواجهة القمة أمام ليفربول أمس على ملعب ستامفورد بريدج ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشعل لوكاكو غضب مدربه الألماني توماس توخيل بعدما قال في مقابلة صحفية الخميس الماضي إنه لا يشعر بالسعادة في تشيلسي.

وأكد توخيل الجمعة الماضي غضبه من تصريحات لوكاكو، مؤكدا أنه يعتزم إجراء محادثات مع المهاجم البلجيكي المنضم لصفوف الفريق مقابل 98 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) ومعالجة الموقف.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) غاب لوكاكو عن المواجهة أمام ليفربول، بعد تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس» والتي قال فيها «أنا لست سعيدا بالوضع وهذا طبيعي».