تشيلسي يبعد لوكاكو بسبب تصريحات

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وأشعل لوكاكو غضب مدربه الألماني توماس توخيل بعدما قال في مقابلة صحفية الخميس الماضي إنه لا يشعر بالسعادة في تشيلسي.
وأكد توخيل الجمعة الماضي غضبه من تصريحات لوكاكو، مؤكدا أنه يعتزم إجراء محادثات مع المهاجم البلجيكي المنضم لصفوف الفريق مقابل 98 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) ومعالجة الموقف.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) غاب لوكاكو عن المواجهة أمام ليفربول، بعد تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس» والتي قال فيها «أنا لست سعيدا بالوضع وهذا طبيعي».
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