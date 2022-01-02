القضاء يعيد فاروق نائبا لرئيس الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النادي الأهلي المصري أمس عودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس النادي بموجب حكم قضائي. وحصل فاروق على حكم من محكمة القضاء الإداري ضد قرار عدم إعلان فوزه بالانتخابات. وبحسب بيان الموقع الرسمي للنادي «قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس». وأضاف البيان «كان العامري فاروق قدم طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوى، وطلب العامري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار. كما أعلن مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب انضمامه للعامري فاروق في دعواه وطلباته؛ احتراما وتقديرا لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العامري ثقتها.

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