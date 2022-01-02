سكوتر يعرض مدرب فرانكفورت لحادث

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وأوضح فرانكفورت أن جلاسنر سيخضع لعملية جراحية، لكنه سيعود للإشراف على تدريبات الفريق يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وقال جلاسنر «لسوء الحظ لم أتوخ الحذر لفترة وجيزة وتعرضت للسقوط، لحسن الحظ لم يحدث شي خطير ، الوجه متورم ولكن خلاف ذلك كل شيء على ما يرام».
وستكون أول مباراة لفرانكفورت عقب انقضاء فترة العطلة الشتوية، أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.
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