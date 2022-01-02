سكوتر يعرض مدرب فرانكفورت لحادث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب مدرب انتراخت فرانكفورت الألماني أوليفر جلاسنر أمس بكسر في عظام الوجنة بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادة دراجته الكهربائية (سكوتر).

وأوضح فرانكفورت أن جلاسنر سيخضع لعملية جراحية، لكنه سيعود للإشراف على تدريبات الفريق يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وقال جلاسنر «لسوء الحظ لم أتوخ الحذر لفترة وجيزة وتعرضت للسقوط، لحسن الحظ لم يحدث شي خطير ، الوجه متورم ولكن خلاف ذلك كل شيء على ما يرام».

وستكون أول مباراة لفرانكفورت عقب انقضاء فترة العطلة الشتوية، أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.