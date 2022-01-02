جارديم يحاكي لوشيسكو في «نفاد الوقود» بعد الآسيوية

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في عام 2019 توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد فترة زمنية طويلة بين آخر لقب حققه النادي في البطولة امتدت إلى 19 عاما، ورغم ذلك إلا أن الهلال تراجعت نتائجه محليا، حتى كتبت مباراة الفريق أمام ضمك بدوري المحترفين نهاية العلاقة مع لوشيسكو فتمت إقالته بعد أن توسع الفارق مع المتصدر الشباب إلى 5 نقاط بنهاية الجولة الـ18، بعد أن سبقها خسارة السوبر أمام المنافس التقليدي النصر بثلاثية نظيفة.
جارديم
بعد أن نجا جارديم من الإقالة نتيجة الفوز الصعب على الفيصلي 3/ 2 في الجولة الـ15 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تردد أن إدارة النادي أرجأت القرار إلى ما بعد مباراة السوبر الخميس المقبل التي ستجري أمام الفيصلي أيضا، فيما أكدت تقارير إلى أن المدرب ينوي أصلا الرحيل عن الهلال والتوجه إلى تدريب أحد الأندية الأوروبية ومن ثم العودة لتدريب ناد خليجي.
ويتخوف المدرج الهلالي من استمرار جارديم حتى لو توج الفريق بكأس السوبر، خاصة وأن الهلال يطمح إلى ظهور مميز في كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل بالإمارات.
الهلال مع لوشيسكو وجارديم بعد آسيا
- كلاهما حقق مع الهلال لقب دوري أبطال آسيا (2019 و2021)
- بعد التتويج بأبطال آسيا، فشلا في تحقيق نتائج مرضية
- خسر لوشيسكو مع الهلال مباراة السوبر أمام النصر 0/ 3
- مباراة السوبر المقبلة أمام الفيصلي قد تكتب رحيل جارديم رسميا
- لوشيسكو أقيل بعد أن أصبح الفارق مع المتصدر الشباب 5 نقاط
- جاريدم في طريقه للإقالة بعد أن أصبح الفارق مع المتصدر الاتحاد 8 نقاط (تبقت مباراة بين الفريقين بالدور الأول)
- لوشيسكو بعد إقالته عاد للتدريب في أوروبا وتحديدا في اليونان
- تردد أن جارديم أيضا ينوي العودة للتدريب في أوروبا
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