معرض سيارات كلاسيكية بمهرجان الإبل

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ويضم المعرض عددا من الفعاليات والفقرات الخاصة في الترفيه وعروض السيارات وأنشطة تفاعلية وسحوبات وجوائز، وسيقام المعرض على مساحة 90 ألف م2، مجهزة بمختلف الخدمات التي تمكن زواره من الاستمتاع بهذه الفعالية وتوفير الراحة لهم.
وتم تصميم المعرض على شكل حرف «u» حيث يعرض في منتصفه، فيما يبلغ عدد صالات العرض المجهزة 6 صالات، مساحة كل واحدة منها 1200م، وبلغت مساحة الإسفلت للعرض 6000م.
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