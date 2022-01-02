الأهلي يقدم ثاني أضعف مواسمه بالمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن أنهى الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة فقط، بمعدل نقطة في كل مباراة، يكون الأهلي قدم ثاني أضعف ظهور ونتائج له في دوري المحترفين، فيما كان الأسوأ له في نسخة عام 2010.

ففي عام 2010 حقق الأهلي 11 نقطة فقط في الدور الأول، إلا أنه سجل في الموسم الحالي ثاني رقم سلبي على التوالي، ففي العام الماضي أنهى الدور الأول وهو في المركز الثاني منافسا على اللقب لكنه اختتم الدوري وهو في المركز الثامن نتيجة ظهوره الضعيف في الدور الثاني، حيث لم يحقق سوى 10 نقاط فقط من فوزين و4 تعادلات و9 خسائر، منها 7 متتالية.

أما ثالث أضعف ظهور للأهلي بالدور الأول، جاء في عام 2009 حيث حقق فيه 13 نقطة، إلا أنه صحح أوضاعه في الدور الثاني، حيث حصل على 17 نقطة مكنته من الحصول على المركز السادس.

وفي موسم 2010 (الأسوأ للفريق بالدور الأول)، أحدث الأهلي تغييرا كبيرا في المراكز بالدور الثاني عندما خطف 26 نقطة احتل على إثرها المركز السادس والتأهل للعب ببطولة كأس الملك في ذلك الوقت.

كيف ينتفض الأهلي؟

تبذل إدارة النادي تحركات جادة لتصحيح وضع الفريق سواء على صعيد الجهاز الفني أو على صعيد اللاعبين الأجانب والمحليين.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء عقد المدير الفني البوسني بيسنك هاسي، وكذلك الاستغناء عن اللاعبين، السنغالي الحسن نداو والتونسي حمدي النقاز والتعاقد مع 3 لاعبين أجانب، حيث أكمل الفريق الدور الأول بستة لاعبين أجانب فقط.

كما تبحث إدارة النادي عن لاعب محلي لسد مشكلة خانة الظهير الأيمن سواء بالتعاقد مع لاعب الهلال مدالله العليان أو لاعب فريق الفتح نواف بوشل أو أي لاعب آخر يملك تقديم الإضافة للفريق.

موانع التسجيل

لن يستطيع الأهلي تسجيل أي لاعب أجنبي أو محلي إلا بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية المرتبطة بتسديد أو جدولة الديون التي أعلنت عنها لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة في اليومين الماضيين، حيث يعتلي الأهلي قائمة الأندية الأكثر مديونية، وأوضح البيان أنه مطالب بسداد مبلغ (75.147.323) ريالا.

يذكر أن فترة الانتقالات الشتوية انطلقت أمس وتستمر حتى نهاية يناير الحالي.

الأهلي في يناير

يخوض الأهلي في يناير الحالي 3 مباريات في الدور الثاني لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من الفيصلي والحزم وضمك.

ولا تبعد الأهلي حاليا سوى نقطة واحدة عن صاحبي المركزين الـ14 والـ15 (التعاون والباطن)، فيما يبتعد بـ4 نقاط عن الحزم صاحب المركز الأخير.

نقاط الأهلي بالدور الأول منذ 2008

2008: جمع 17 نقطة (عدد الفرق 12)

2009: 13 نقطة

2010: 11 نقطة (عدد الفرق 14)

2011: 30 نقطة

2012: 21 نقطة

2013: 20 نقطة

2014: 29 نقطة

2015: 33 نقطة

2016: 28 نقطة

2017: 25 نقطة

2018: 24 نقطة (عدد الفرق 16)

2019: 29 نقطة

2020: 29 نقطة

2021: 15 نقطة