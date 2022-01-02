شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يؤدى تدريبه الأول فى المعسكر المغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الأحد، المنتخب الوطنى تدريبه الأول مع انطلاق معسكره المغلق استعدادًا للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، وأقيم المران بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبًا بالإضافة إلى عمرو السولية الذى أدى تدريبات علاجية.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته غدًا فى الحادية عشرة صباحًا بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بمتابعة ربع الساعة الأولى، ويسبق المران بربع ساعة لقاءات صحفية مع نجوم الفريق تبدأ فى الحادية عشر إلا ربع.

حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على معاينة ملعب نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض تدريبات المنتخب الوطني عليه حتى موعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجد المدرب البرتغالى فى ملعب الدفاع الجوي، برفقة وائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد شوقي المدرب المساعد بصفوف الفراعنة.

وحرص نادي بيراميدز على أن يكون فى استقبال جهاز المنتخب أعضاء من الجهاز الإداري وإدارة الملعب، في إطار توجيهات الإدارة برئاسة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بتسهيل مهمة جهاز المنتخب ومساعدته على التحضير بأفضل شكل ممكن للمرحلة المقبلة وقبل السفر للكاميرون.

ومن المنتظر أن يتم التنسيق بين هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ووائل جمعة مدير المنتخب على المواعيد المناسبة للتدريبات وخريطة الأيام المقبلة.