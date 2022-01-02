شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يترك حفل زفافه للعب مباراة بلاي ستيشن مع أصدقائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق أحد أصدقاء رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، لحظة ترك اللاعب لحفل زفافه المقام حالياً فى أحد الفنادق الكبرى من أجل خوض مباراة بلاي ستيشن مع أصدقائه فى حضور زميله ياسر إبراهيم، ليتداول جمهور المارد الأحمر تلك اللقطة عبر حساباتهم الشخصية فيما بعد.

وظهر ربيعة فى الفيديو المتداول، والذى حرص على مشاركته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يجلس بجوار عدد من أصدقائه ببدلة الزفاف ويلعب مباراة بلاي ستيشن.



رامى ربيعه يلعب بلاي ستيشن



ربيعه فى حفل زفافه

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.