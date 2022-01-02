الامارات | مبابي غير مهتم بشائعات انتقاله إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي غير مهتم بشائعات انتقاله إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقنع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مدربه ماوريسيو بوكيتينو أنه لن يتأثر بشائعات الانتقالات، حيث يقاتل سان جيرمان للإبقاء على اللاعب مع الفريق وعدم الانتقال لريال مدريد.

وكان مبابي /23 عاما/ هدفا للريال في أغسطس الماضي، ويتوقع أن يقوم الريال بمحاولة ضم اللاعب مرة أخرى، خاصة وأنه يتبقى في عقده أقل من ستة أشهر.

وسيبقي بوكيتينو، المدير الفني، تركيزه على الأمور التي تحدث في أرض الملعب، خاصة وأن المفاوضات بشأن عقد اللاعب ليست من اختصاصه. ويمكن لمبابي أن يرحل عن الفريق في صفقة انتقال حر، ولكن سان جيرمان يأمل أن يتوصل لاتفاق لتمديد عقد اللاعب بشروط مربحة.

وقال بوكيتينيو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد :"أعتقد أن أوضاع التعاقد في كرة القدم تؤثر فقط عليك إذا كنت غير ناضج بدرجة كافية".

وأضاف :"كيليان مبابي ناضج، ونعلم الظروف الموجودة هنا. لا نعتقد أنه ستكون هناك مشكلة. كلنا نأمل أن يبقى مبابي في النادي لعدة سنوات، ولكن هناك طرفين يتخذان القرار".

وأكد :" نتمنى أن يواصل كيليان مبابي تقديم نفس الأداء الذي يقدمه، وأن يكون هناك حل إيجابي للجميع".

وقال مبابي إنه لا توجد لدي أي نية للرحيل عن النادي في منتصف الموسم، مما يعني أن بإمكان سان جيرمان أن يبني خططه عليه لنهاية الموسم.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي، كما تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

كان مبابي قد صرح لشبكة "سي.إن.إن" في ديسمبر الماضي :"لا لن انضم للريال في يناير. لن يحدث هذا في يناير".

وأضاف: "أنا في باريس سان جيرمان، وأنا سعيد للغاية، وبكل تأكيد سأنهي الموسم كلاعب في سان جيرمان. سأقدم كل ما عندي للفوز مع باريس بكل الألقاب هذا العام".

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