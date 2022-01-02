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الغيابات تضرب الريدز والبلوز.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره ، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ21 من مسابقة الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من ليستر سيتي 1-0، في الجولة الماضية.

أيضا يدخل تشيلسي المباراة متأثرا بتعادله على ملعبه مع برايتون 1-1، في الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بـ42 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

أعلن مدربي تشيلسي وليفربول عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين:

تشكيلة ليفربول الرسمية:


كيليهير


تسيميكاس - كوناتي - فان دايك - أرنولد


ميلنر - فابينيو - هندرسون


ماني - جوتا - صلاح


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تشكيلة تشيلسي الرسمية:


ميندي


روديجر - سيلفا - تشالوباه


ألونسو - كوفاستش - كانتي - أزبيليكويتا


هافيرتز - ماونت


بوليسيتش

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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