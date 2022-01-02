الغيابات تضرب الريدز والبلوز.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف تشيلسي، نظيره ليفربول، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من ليستر سيتي 1-0، في الجولة الماضية.

أيضا يدخل تشيلسي المباراة متأثرا بتعادله على ملعبه مع برايتون 1-1، في الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بـ42 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

أعلن مدربي تشيلسي وليفربول عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين:

تشكيلة ليفربول الرسمية:



كيليهير



تسيميكاس - كوناتي - فان دايك - أرنولد



ميلنر - فابينيو - هندرسون



ماني - جوتا - صلاح



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تشكيلة تشيلسي الرسمية:



ميندي



روديجر - سيلفا - تشالوباه



ألونسو - كوفاستش - كانتي - أزبيليكويتا



هافيرتز - ماونت



بوليسيتش