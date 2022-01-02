شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع سايكو هداف السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو إنبى إجراءات التعاقد مع الجامبى سايكو كواكا، صانع ألعاب السكة الحديد، بعد مستواه المميز مع فريقه بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

وأعاد سايكو اكتشاف نفسه مع أبناء السكة منذ حضوره الموسم الماضى مع عيد مرازيق المدير الفني الأسبق للفريق، ونجح فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة خلال الموسم الحالي .

ويراقب مجلس إدارة إنبى دورى القسم الثانى باهتمام في مجموعاته الثلاث من أجل اكتشاف المواهب والتعاقد معهم لبناء فريق قوى قادر على العودة لمنصات التتويج مثلما حدث مع كبير العائلة البترولية بداية صعوده لدورى الأضواء .

ويحتل انبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب المسابق برصيد 9 نقاط من 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل 3 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 8 أهداف ، ومنى مرماه بـ11 هدفا .