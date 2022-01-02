شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإطلالة الأولى لعروس رامي ربيعة قبل انطلاق حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت عروس رامي ربيعة مدافع الأهلي بإطلالة جديدة قبل بداية حفل زفافهما الذى يقام بأحد الفنادق الخاصة بمصر الجديدة.

واستغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.