اخبار الرياضه

شاهد الإطلالة الأولى لعروس رامي ربيعة قبل انطلاق حفل الزفاف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإطلالة الأولى لعروس رامي ربيعة قبل انطلاق حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت عروس رامي ربيعة مدافع الأهلي بإطلالة جديدة قبل بداية حفل زفافهما الذى يقام بأحد الفنادق الخاصة بمصر الجديدة.

واستغل رامي ربيعة إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

جدير بالذكر أن رامي ربيعة لم يحسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية في وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات ربيعة أبرزهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

6973b1cc-1e70-45b0-ad3f-05ee877b6a82

 

 

b37334c6-bb1e-435f-82b4-236d70454c49

 

 

4c991d08-5965-415f-82ea-2066273942d5

 

 

17fa8d35-c12d-4389-82ff-3d9871d3961c

 

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا