شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يترقب وصول 600 ألف دولار من النجم الساحلي.. اعرف التفاصيل ،مفاجأة.. أشرف بن شرقي معروض على الأهلي بعد تعثر مفاوضات تجديده للزمالك .

مفاجأة.. أشرف بن شرقي معروض على الأهلي بعد تعثر مفاوضات تجديده للزمالك

دخل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، الفترة الحُرة فى عقده وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجارى دون للرجوع للزمالك، حيث ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يترقب وصول 600 ألف دولار من النجم الساحلي.. اعرف التفاصيل

يترقب النادي الأهلي وصول الدفعة الأولى من مستحقات النادى لدى النجم الساحلي التونسي الخاصة بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

الأهلى يبحث تخصيص طائرة للجماهير لدعم الفريق بكأس العالم للأندية بالإمارات

يناقش مسئولو النادى الأهلى الساعات الحالية مُقترحا بسفر عدد من الجماهير إلى الإمارات لدعم الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل على الأراضى الإماراتية.

روى مديرا فنيا لمنتخب السلة أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تعيين الكندي روي رانا مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول رجال.

مع حلول شهر يناير من العام الجديد 2022 أصبح هناك 11 لاعبًا فى صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يرحلوا عن القلعة البيضاء "مجانًا" فى نهاية الموسم، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.