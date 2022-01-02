شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يرقص مع زوجته بـ"الروب" قبل حفل زفافهما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعى، للاعب النادى الأهلى رامى ربيعة يرقص فيه مع زوجته قبل حفل الزفاف بقليل.

وظهر رامي ربيعة، فى الفيديو المتداول، وهو يرقص مع زوجته فى غرفة داخل أحد الفنادق مرتدياً "روب أسود" وزوجته مرتدية "روب أبيض".



رامى ربيعة



زوجة رامى ربيعة

ومن المنتظر ان يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

من ناحية أخرى، يستعد هيثم شاكر لإحياء أولى حفلات العام الجديد 2022 الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وانتهى المطرب هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة، من تأليف الشاعر هادى أبو اليزيد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بمجرد الانتهاء من مكساجها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

كما طرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".