شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم فى انتخابات الاتحاد السكندرى باليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم 3 مرشحين بأوراقهم فى اليوم الثالث لانتخابات نادى الاتحاد السكندرى والمقرر انعقادها الجمعة 2 فبراير 2022. وتقدم كل من إبراهيم شعبان أمين إبراهيم، وشريف محمد منصور عطية، ومحمد محمود عبد الرحيم البحيرى على منصب العضوية فوق 35 سنة، وذلك للجنة تلقى الأوراق من المرشحين والتى تضم ممثلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وكان اليوم الثانى للترشح في انتخابات الاتحاد السكندرى شهد عدم تقدم أي شخص للانتخابات في سيد البلد على عكس اليوم الأول الذى شهد تقدم 7 أفراد.

وفُتح باب التقدم للمرشحين بانتخابات الاتحاد السكندرى الجمعة الماضى والتى ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندرى والمقرر انعقادها الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثين عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح، وذلك للدور الانتخابية 2021-2025.

وشهد اليوم الأول تقدم "7" مرشحين وذلك على النحو التالى: -