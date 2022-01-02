شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط يهزم بنى سويف 2 / 1.. والمجد يتعادل مع بايونيرز فى مؤجلات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق ديروط الذى ينافس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فوزا غاليا على بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس للمجموعة، بينما تجمد رصيد الأخير عند 18 نقطة في المركز الثامن .

وفى مباراة أخرى تعادل المجد مع بايونيرز سلبيا في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ10 للمجموعة الثالثة، ليرتفع رصيد الأول إلى 19 نقطة في المركز الـ8، بينما ارتفع رصيد الثانى إلى 20 في المركز الـ6.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ14 للمجموعة الثالثة يوم الخميس المقبل حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره دمنهور، الأوليمبى مع أبو قير للأسمدة في أقوى لقاءات الجولة ، والزرقا مع المنصورة في لقاء الهروب من القاع ، ودكرنس مع حرس الحدود على قمة المجموعة ، الرجاء مع صيد المحلة ، بايونيرز مع كفر الشيخ ، المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ ، المجد والحمام .