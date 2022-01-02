شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة دمنهور وأبوقير للأسمدة بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد رمضان، حكم مباراة دمنهور وأبوقير للأسمدة بالقسم الثانى، تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالي والتي أدت لهطول الأمطار فى معظم المحافظات المصرية.

كانت المباراة مؤجلة من الجولة الـ12 بين الفريقين، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الأمطار.

ويحتل دمنهور المركز الثانى عشر بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد 11 نقطة ، بينما يحتل أبوقير للأسمدة المركز السابع برصيد 19 نقطة .

وكانت نتائج الجولة الـ13 للمجموعة الثالثة أسفرت عن مواصلة حرس الحدود لانتصاراته على حساب بايونيرزبهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الأسبوع الثالث عشر من منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة واصل حرس الحدود صدارة المجموعة برصيد 28 نقطة، فيما بقى بايونيرز بنفس الرصيد 19 نقطة، وتعادل دكرنس مع سبورتنج بدون أهداف، ليتقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة، ليرفع دكرنس رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 16 نقطة فى المركز العاشر.

وتعادل نادى المنصورة مع الأوليمبى بهدف لكل فريق، ليرفع المنصورة رصيده إلى النقطة 14 فى المركز الحادى عشر، بينما رفع الاوليمبى رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثالث.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..

حرس الحدود 1 / 0 بايونيرز

سبورتنج 0 / 0 دكرنس

المنصورة 1 / 1 الأوليمبى

كفر الشيخ 2 / 1 الزرقا

أبو قير للأسمدة 2 / 0 بلدية المحلة

صيد المحلة 2/ 2 المصرى السلوم

المجد 4 / 0 الرجاء

ألعاب دمنهور 1/ 1 الحمام