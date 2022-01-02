شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا ينتظر عرضا خليجيا ويؤجل الرد على الأندية المحلية.. والأهلي يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، وصول عرض خارجي وتحديداً من أحد الدوريات الخليجية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري، بعدما فسخ عقده مع مالاتيا سبور التركي مؤخراً.

ويفضّل بواليا اللعب لأحد الأندية الخارجية، سواء فى أوروبا أو منطقة الخليج، بدلاً من العودة للدورى المصرى الذي لعب فيه عبر بوابتي الجونة والأهلي.

وتلقى بواليا الأيام الماضية عروضاً محلية، أبرزها الجونة ، الإتحاد السكندري وسيراميكا بجانب عرضاً من نادي سيمبا التنزاني، ويبحث مسئولو الأهلي خلال الفترة الحالية مصير المهاجم الكونغولي بعدما فسخ الأخير عقده مع نادي مالاتيا سبور التركي قبل ستة أشهر من انتهاء الإعارة.

ويناقش مسئولو الأهلي مع بواليا مصير العروض التى تلقاها اللاعب خلال الأيام الماضية عقب فسخ العقد مع النادى التركي، حيث تظهر عدة عروض وسيناريوهات أمام الأهلي بشأن مستقبل والتر بواليا.

وهناك اتجاه لانتقال بواليا لأحد الأندية التى يرغب الأهلي فى ضم لاعبين منها، وهناك اتجاه أيضاً بانتقال بواليا لأحد الأندية المصرية التى ترغب فى ضم اللاعب الكونغولي.

وفسخ بواليا عقد إعارته إلى مالاتيا سبور منذ أيام بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقاته المالية منذ الانضمام إليه قبل 4 أشهر.

ويبحث مسئولو الأهلي مصير والتر بواليا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الفريق الأحمر لاكتمال قائمة الفريق الأحمر بوجود الخماسي بدر بانون وعلي معلول وأليود ديانج وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وعدم رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى في عودة بواليا بالوقت الحالي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية للحصول على خدمات بواليا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي سواء خارجية أو محلية.