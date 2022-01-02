شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أندية الدورى من حيث القيمة السوقية.. الأهلى يتصدر.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النادى الأهلى قائمة أكثر أندية الدورى المصرى لكرة القدم من حيث القيمة التسوقية، بقيمة 31.93 مليون يورو ليتفوق على جميع الأندية بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادى الزمالك الذى تبلغ قيمته 22.15 مليون يورو.

ويقبع ناديا مصر المقاصة وإيسترن كومبانى فى قاع القائمة، بعدما بلغت قيمتهما السوقية 3.15 مليون يورو لكل فريق فى أحدث تقييم من قبل موقع "ترانسفير ماركت" المهتم بقيمة اللاعبين والانتقالات والأندية.

وجاءت ترتيب أندية الدورى من حيث القيمة السوقية كالتالى..

الأهلى .. 31.93 مليون يورو

الزمالك .. 22.15 مليون يورو

بيراميدز .. 19.88 مليون يورو

فيوتشر.. 9.50 مليون يورو

المصرى.. 6.60 مليون يورو

سموحة .. 6.48 مليون يورو

طلائع الجيش .. 6.38 مليون يورو

سيراميكا .. 6.15 مليون يورو

فاركو .. 6.08 مليون يورو

الإسماعيلى .. 6 مليون يورو

البنك الأهلى .. 5.58 مليون يورو

المقاولون العرب .. 5.55 مليون يورو

إنبى .. 5.53 مليون يورو

الاتحاد السكندرى .. 5.40 مليون يورو

الجونة .. 4.88 مليون يورو

غزل المحلة .. 4.73 مليون يورو

مصر للمقاصة .. 3.15 مليون يورو

الشرقية للدخان .. 3.15 مليون يورو