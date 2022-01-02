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منتخب مصر يخوض مرانه الأول بمعسكره المغلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض اليوم المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، تدريبه الأول مع انطلاق معسكره المغلق استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون.

أقيم المران بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبا بالإضافة إلى عمرو السولية الذي أدى تدريبات علاجية.

ويؤدي منتخب مصر تدريباته غدا في الحادية عشر صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة ، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بمتابعة ربع الساعة الأولى ، ويسبق المران بربع ساعة لقاءات صحفية مع نجوم المنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون والمقرر أن تنطلق يوم 9 يناير الجاري وحتى السادس من شهر فبراير 2022، حيث يبحث الفراعنة عن تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد اخر تتويج بالبطولة القارية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب مصر حملة استعادة لقبه الغائب بمواجهة أمام نيجيريا، ثم يصطدم بغينيا بيساو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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