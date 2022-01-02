أحمد عادل عبد المنعم يكشف لمصراوي حقيقة رحيله عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

نفى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادي الإسماعيلي، ما تردد مؤخراً حول رحيله عن فريق الدراويش، مشيراً إلى أنه لم يطلب الرحيل نهائياً عن الفريق.

وقال عادل عبد المنعم في تصريحات ليلاكورة: "أنا مستمر مع الفريق وملتزم بتعاقدي حتى نهاية الموسم المقبل، ولا أعلم أي شيء عن تلك الأخبار التي تتردد حول رحيلي، ولم يتحدث معي أحد".

وأضاف: "لم يتحدث معي أي شخص داخل النادي بشأن تلك الأقاويل، لم أطلب نهائيا الرحيل عن الإسماعيلي، أتيت حديثاً للفريق، ولم ألعب بعد، لعبت مباراتين فقط مع الفريق، أمام البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وتعرضت للاصابة بمباراة البنك الاهلي".

وتابع: "كل مايتردد ليس صحيحاً ولا أعلم الغرض من تلك الأخبار ومن أين تاتي، أنا مستمر مع الإسماعيلي".

وواصل: "كما قلت تعرضت للإصابة أمام البنك الاهلي، وعند عودتي كان الجهاز تغير، وشارك فوزي وظهر بشكل جيد واستمر مع الفريق وانا الآن انتظر الفرصة مرة اخرى".

واختتم عادل عبد المنعم:"براون يتعامل معي بشكل جيد جدا، والمسئولين داخل النادي يتعاملون معي بشكل جيد، وليس من المنطقي أن العب مباراتين فقط وأطلب الرحيل، أو يتم الحكم على مستوايا من مبارياتين، لم أحصل على الفرصة بعد".