الامارات | مدرب منتخب مصر يرفض كشف أسباب استبعاد قفشة وطارق حامد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يرفض كشف أسباب استبعاد قفشة وطارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر المنافسة في كأس الأمم الافريقية التي تنطلق الأسبوع المقبل في الكاميرون بأنها ستكون صعبة نظرا لوجود الكثير من العناصر المتميزة في الفرق.

وأضاف كيروش "المنافسة في أمم أفريقيا ستكون صعبة لأن الكثير من الفرق المشاركة تخوض السباق بقائمة بها 24 لاعباً يلعبون في أوروبا ولديهم إمكانيات فنية عالية يمكنها التحكم في مصير المباريات".

وتنطلق اليوم الأحد استعدادات منتخب مصر من خلال معسكر تدريبي مغلق قبل خوض البطولة التي ستقام ما بين التاسع من يناير كانون الثاني الجاري والسادس من فبراير شباط.

ورفض كيروش تقديم تفسيرات حول أسباب استبعاد بعض اللاعبين في معسكر الفراعنة الحالي.

وخلت قائمة المنتخب المصري المشارك في كأس إفريقيا من الكثير من نجوم الدوري المصري على رأسهم لاعب الأهلي محمد مجدي قفشة ولاعب الزمالك طارق حامد.

وأضاف كيروش للصحفيين اليوم الأحد "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسي لي هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء".

وأردف قائلا "تابعت جميع مباريات الدوري وأحرص على متابعة جميع اللاعبين وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع في الدوري والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصري".

وسيتوجه منتخب مصر إلى مدينة جاروا في الكاميرون الجمعة المقبل لأداء مباراتيه أمام نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي ضمن المجموعة الرابعة ثم يتوجه إلى ياوندي التي سيخوض فيها مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام السودان في 19 من الشهر الجاري.

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