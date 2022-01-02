الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم فريق مانشستر يونايتد منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ولفرهامبتون، مساء يوم الإثنين.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يليه مباشرة ولفرهامبتون (الثامن بـ25 نقطة).

يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره ولفرهامبتون في الجولة الـ21 من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 53 نقطة

تشيلسي - 42 نقطة

ليفربول - 41 نقطة

أرسنال - 35 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

ميكائيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف