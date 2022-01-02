مرتضى منصور لـ كارتيرون: «أنا مش تلميذ.. وسمعت رسالتك وعارف كل حاجة.. وابعد عن وكيل أعمالك عشان أهلاوي»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفرنسي باتريس كارتيرون، عما يخص الفريق في الوقت الحالي وإنهاء خلافات الماضي.

ونشر منصور فيديو لجلسته مع كارتيرون وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ووجه منصور حديثه لكارتيرون قائلاً: "نسيت اللي فات ومحدش هايجبرني إني أقعّد مدرب غصب عنه، إنت موجود عشان مدرب ناجح وعلاقاتك باللاعبين مميزة، والفلوس مش كل حاجة، وأنت بقالك هنا 5 سنين عرفت طباع الشعب المصري الطيب وتمسكهم بيك".

وأضاف رئيس الزمالك: "أنت فاكر الرسالة اللي أنت بعتهالي بالخطأ وطلعت قلت أنا معرفش رقم رئيس النادي، أنا مش تلميذ يا كارتيرون، وعارف كل حاجة، وعليك أن تركز جيداً في القادم داخل الملعب".

وتابع: ""أنا ليا طلب عندك أبعد وكيلك حازم فتوح عنك، وخلي تعاملك معانا مباشرة، لأن انتماءه للنادي الأهلي، وأنا سمعت الفويس اللي انت بعتهوله وبحييك عليه".

وأكمل: "عاوزين نبدأ صفحة جديدة، من أجل حصد البطولات، ورفضت العودة فور الحصول على الحكم، لأنه كان هناك مباراتان حاسمتان، من أجل توفير الاستقرار، والحمد لله حققنا الفوز ونحن الآن في صدارة بطولة الدوري العام، وعلى الطريق الصحيح."

وأوضح مرتضى منصور: "قررت الاستعانة باثنين مساعدين لك مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد، من أجل مساعدتك، وليس لشيء آخر وأتمنى لك التوفيق في القادم ونحن داعمون لك حتى النهاية".