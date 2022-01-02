كيروش يتحدث عن وجود بند في تعاقده بالصعود لكأس العالم.. ويكشف عن رأيه في تسريب التشكيل

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، عن بعض الأمور المثارة مؤخراً حول بنود عقده، بالإضافة إلى مسألة تسريب تشكيل المنتخب عبر وسائل الإعلام.

ونفى كيروش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد لانطلاق معسكر منتخب مصر، وجود بند في تعاقده بالمنافسة على الصعود لكأس العالم فقط، مؤكداً أنه "لا يوجد في تعاقد أي مدرب مع أي فريق بند يتعلق بالفوز كبطولة، هذا غير موجود في كرة القدم".

وأضاف كيروش: "ليس حقيقي وضع بند أو اتفاق أن منتخب مصر سينافس على الصعود لكأس العالم 2022 فقط، وهدفي الأساسي التأهل لكأس العالم ولكن باق البطولات مهمة".

وتحدث المندرب البرتغالي عن معسكر المنتخب، حيث قال: "لم تكن الأمور واضحة بشأن إقامة بطولة أمم إفريقيا بالفعل، عندما غادرنا الدوحة يوم 22 ديسمبر لم يكن أحد متأكدا من إقامة المسابقة من عدمها، وضعت 3 برامج تحسبا لأي شيء".

وتابع: "حين تم الإعلان النهائي عن إقامة بطولة أمم إفريقيا يوم 24 ديسمبر، كان من المفترض أن يستمر الدوري حتى يوم 30 ديسمبر بمباراة الأهلي وبيراميدز، ولكن على مستوي العالم الإضطرابات حدثت لذلك كان هناك حالة من عدم التوافق بشأن معسكر منتخب مصر".

وأكمل: "تأقلمنا مباشرةً بعد الإعلان عن توقف الدوري، ووضعنا حلا بخوض مرانين مع اللاعبين المحليين، ومنها نستمر على البرنامج العام للبطولة".

وواصل كيروش"معسكر المنتخب يبدأ اليوم 2 يناير بشكل رسمي، اللاعبون المحترفون في أوروبا سينضمون إلينا غدا الإثنين، وسنخوض التدريبات خلال الفترة من يوم الإثنين إلى صباح الجمعة، وسنتيح الفرصة أمام وسائل الإعلام قبل كل مران بربع ساعة".

وعن استدعاء اللاعب محمود حسن تريزيجيه لقائمة المنتخب، أكد المدرب البرتغالي أن "تريزيجيه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة وأثق أنه سيكون واحدا من المحاور المهمة في المنتخب".

وأضاف: "بالنسبة لمركز اللاعب سنقرره من بعض التمارين سواء باللعب في الخط الأمامي أو في الوسط، اللاعب بمجرد ارتداء قميص المنتخب يكون جاهزا لخدمة الفريق في أي مركز، هذا ليس ناد بل منتخب مصر".

وبالنسبة لما يتردد بشأن تسريب تشكيل المنتخب، قال كارلوس كيروش: "أفضل العمل مع اللاعبين بصراحة وإبلاغهم بوجودهم في التشكيل جزء من عملي، لا أحب أن أكذب على اللاعب، هذا الأمر شيء غير هام بالنسبة لي ولا أفكر فيه".