إصابة ميسي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء السبت تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح سان جيرمان في بيان رسمي أن أربعة لاعبين أصيبوا بالعدوى، وهم ليونيل ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا.

وأكد سان جيرمان خضوع اللاعبين جميعًا للعزل الطبي ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب.

وأشار "PSG" إلى أن البرازيلي نيمار سيستمر تأهيله في البرازيل حتى 9 يناير مع أعضاء الطاقم الطبي والأداء في باريس سان جيرمان.

ولفت إلى أنه لا يزال من المتوقع عودة نيمار إلى التدريب في غضون ثلاثة أسابيع.

ويعود سان جيرمان إلى التدريبات بعد فترة من التوقف بسبب احتفالات أعياد الميلاد، حيث يستأنف مشواره في الدوري الفرنسي بملاقاة مضيفه ليون يوم الأحد المقبل.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة من 14 انتصارا وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.