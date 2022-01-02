مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موقف كهربا من الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

مازال الجهاز الفني للأهلي يدرس موقف إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم نحسم موقف كهربا من العرض التركي الذي وصل إلينا.. وقد يستمر مع الفريق".

وتابع: "إذا أراد اللاعب الخروج معارا من الأهلي سنحدد موقفنا وقتها لكن حتي هذه اللحظة لم نستقر بعد علي قرار إعارته من عدمها".

وواصل: "مازالنا نري أن كهربا لاعب مفيد للأهلي لكن القرار الأخير سيكون للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

جدير بالذكر أن كهربا خرج من حسابات موسيماني خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد يعتمد عليه ضمن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.