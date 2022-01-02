مصدر بالأهلي لمصراوي: 4 عروض مصرية لبواليا.. وندرس الأنسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تدرس العروض المقدمة لوالتر بواليا لاعب الفريق المعار إلى صفوف مالاتيا سبور التركي.

وكان بواليا قد فسخ عقده مع ناديه التركي مؤخرا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لدينا عدة عروض رسمية من أندية مصرية لاستعارة والتر بواليا بعد فسخ تعاقده مع مالاتيا التركي".

وتابع: "الأندية التي قدمت عروضا هي فيوتشر، الجونة، سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري".

وأتم: "ندرس حاليا جميع العروض وسنختار الأنسب لنا وللاعب أيضا".

جدير بالذكر أن بواليا انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة، وتمت إعارته في سبتمبر الماضي إلى مالاتيا سبور التركي.